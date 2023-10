Unterallgäu

06:00 Uhr

Unterallgäuerin spricht über die Arbeit mit Anke Engelke und Iris Berben

Plus Katharina Stark aus dem Unterallgäu spielt in der Disney-Serie „Deutsches Haus" eine Hauptrolle. Sie erzählt vom Dreh mit Stars und einem Besuch in Auschwitz.

Von Verena Kaulfersch

Ihren 25. Geburtstag hat sie vor Kurzem am Set von „ Polizeiruf 110“ in Magdeburg gefeiert – schon auf halbem Weg nach Frankfurt zum nächsten Dreh. In ihrem Traumberuf als Schauspielerin ist Katharina Stark voll angekommen. Das beweist der Blick auf die Besetzung der Serie „Deutsches Haus“ beim Streaming-Anbieter Disney+, in der Stark ab 15. November in der Hauptrolle und Seite an Seite mit Stars wie Heiner Lauterbach und Iris Berben zu sehen ist. Auch nach ihrem Studium geht die 25-Jährige in der Freiheit auf, im Wechsel zwischen Sets, Städten und Begegnungen, angetrieben vom Hunger auf das Dazulernen und Erfahrungen. Eine davon ist aber auch die: „Auf lange Sicht wäre es schön, wenn ich wieder irgendwo eine Basis hätte.“

Die Karriere der jungen Unterallgäuerin startete 2016 mit "König Laurin"

Seit den Anfängen mit dem Abenteuerfilm „König Laurin“ von 2016 stand Stark, die in Fellheim aufwuchs, für Formate vom „Tatort München“ bis zum ARD-Themenfilm vor der Kamera. Trotzdem rauschte zum Drehstart von „Deutsches Haus“ das Adrenalin durch ihre Adern. „Zum Glück hatten wir vorab noch Proben. Ich war so aufgeregt“, erzählt sie. Bei Heiner Lauterbach und Iris Berben war das eine Sache – „ihre Figuren haben mehr Distanz zu meiner“. Eine ganz andere war es bei der Mutter von Starks Figur Eva Bruhns: „Diejenige, mit der ich da eng zusammengespielt habe, war eben einfach Anke Engelke.“ Doch die 57-jährige Schauspielerin sorgte dafür, dass ihre Serien-Tochter nicht fremdelt. „Sie war total nett und hat zum Beispiel angeboten, verschiedene Varianten auszuprobieren, damit ich mich wohlfühle.“

