Vielfalt bei der Volkshochschule: Von KI bis Kochkunst

Alteingesessene und „Reigschmeckte“ haben in diesem Herbst Gelegenheit, bei der Volkshochschule vieles über die Geschichte und Geschichten unseres Landstrichs zu erfahren. Im Rahmen des „Unterallgäuer Kulturpasses“ geht es um Geschichte, Kulinarik, Sitten und Gebräuche im Unterallgäu und in Schwaben. Aber das neue VHS-Programm bietet auch in diesem Herbstsemester wieder eine breite Auswahl an Themen für alle Generationen.

VHS Unterallgäu: Bildung und Kultur hautnah erleben

In der Reihe „vhs.wissen live“, dem digitalen Wissenschaftsprogramm, werden wieder Livestreams von Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft angeboten. Die 20 ausgewählten Themen betreffen unter anderem die Energiewende, das menschliche Denken und die künstliche Intelligenz sowie den Mythos Stonehenge. In Zusammenarbeit mit der Ortsgruppe des BUND Naturschutz wird Ende September der Naturlehrgarten in Mindelheim besucht. Weitere Exkursionen gibt es zur Kläranlage in Mindelheim, zum Memminger Flughafen und in die Pathologie des Klinikums Schwabing.

Auch Sprachkurse sind natürlich wieder im Angebot der Volkshochschule: In Mindelheim und Bad Wörishofen gibt es wieder die Möglichkeit, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Chinesisch oder Russisch vor Ort zu lernen. Neu im Programm ist außerdem die gemeinsame Lektüre eines italienischen Romans. Wer sich gern in italienischer Sprache austauscht, kann dies im Herbst wieder bei dem monatlich stattfindenden Italienisch-Stammtisch tun.

Für den Bereich Künstliche Intelligenz stellen die Fachdozenten Bianca Glaser und Burkhard Panier die Grundlagen vor und zeigen Möglichkeiten der konkreten Anwendung von KI auf, zum Beispiel für die Textgenerierung. Diese kann mit ChatGPT von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Praxis ausprobiert werden. Auch das Erkennen von Fake-Bildern kann geübt werden. Neben den Angeboten rund um die Microsoft Office Anwendungen können Interessierte auch ins Programmieren mit der Programmiersprache Python hineinschnuppern. Darüber hinaus können verschiedene Kurse für Grafikdesign und das Erstellen einer eigenen Website gebucht werden.

Figuren schnitzen und im Klangturm jodeln: Die VHS macht‘s möglich

Im Bereich „Kreatives Gestalten, Kochen und Musik“ gibt es in diesem Herbst einen neuen Schnitzkurs in Bedernau, in dem Anfängerinnen und Anfänger lernen, eigene Tierfiguren aus Holz zu gestalten. Die beliebten Nähkurse werden wieder angeboten und auch Malkurse für große und kleine Talente können gebucht werden. Musikalisch kann man sich beim Jodeln und Trommeln üben. Ein besonderes Jodelerlebnis wird im Dezember im Klangturm in Derndorf stattfinden. Wer seine eigene Stimme effizienter nutzen und pflegen möchte, kann darüber bei dem Kurs von Logopädin Johanna Kaufmann in Bad Wörishofen mehr erfahren. Beim Tanzen können in verschiedenen Workshops Standard- und lateinamerikanische Tänze erlernt werden. Wieder im Programm sind Kreistänze, Line Dance, Salsa und Bachata Solo. Neu ist diesmal Sean Nós, ein traditioneller irischer Solotanz.

Im Herbst wird eingelegt und fermentiert. Mit Bea Mzyk, Diplom-Ökotrophologin, werden Kohl-, Wurzel- und Fruchtgemüse haltbar gemacht. Wer die italienische Küche und Sprache liebt, kann beim Kochen auf Italienisch mit Kursleiter Pierpaolo Colucci beides verbinden. Zahlreiche weitere Koch- und Backkurse für Erwachsene und Kinder runden das Angebot ab.

Wer sich unsicher ist, welcher Kurs der geeignete sein könnte, kann sich in den VHS-Büros in Mindelheim unter Tel.: 08261-9124 oder in Bad Wörishofen unter 08247/9925892 beraten lassen. Weitere Informationen zum Programmangebot der VHS sowie zur Bildungs- und Integrationsberatung gibt es im Internet unter www.vhs-ua.de.