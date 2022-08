Von der Quelle der Mindel bis zu ihrer Mündung

Johannes Fickel und Benjamin Adelwarth sind der Mindel mit dem Fahrrad von Ronsberg bis Gundremmingen gefolgt.

Bei brütender Hitze haben sich Johannes Fickel und Benjamin Adelwarth kürzlich aufs Fahrrad geschwungen, um endlich einmal von der Quelle der Mindel in Ronsberg bis zu ihrer Mündung in die Donau bei Gundremmingen zu radeln. 90 Kilometer umfasst die Tour, die größtenteils auf Fahrradwegen und Feldwegen entlangführt.

„Ausgemacht war, dass wir bei Wind und Wetter fahren“, sagt Benjamin Adelwarth. „Aber mit so einer Hitze haben wir nicht gerechnet.“ Die Höchsttemperatur lag bei 38 Grad, es war einer der wärmsten Tage des Jahres. Wo sich so mancher ein schattiges Plätzchen im Freibad sucht oder gar das Haus nicht verlässt, haben die beiden auf ihren Drahteseln gestrampelt und viel Schweiß verloren.

An der Quelle bei Ronsberg ist die Mindel noch ganz schön klein

„Das Wichtigste ist, viel zu trinken, wenn es so heiß ist“, meint Johannes Fickel. Alles, was sie an mehreren Litern Wasser zu sich nahmen, haben sie postwendend wieder ausgeschwitzt. Eine Toilette brauchten sie nicht. Der Vorteil der Hitze: Es waren kaum andere Radler unterwegs. „Ich glaube, so verrückt wie wir, ist niemand“, sagt Johannes Fickel und lacht.

Vormittags ging es bei Ronsberg los. „Kaum zu glauben, dass aus dem kleinen Ursprung ein so großer Fluss entsteht“, finden die beiden. Die Tour führte über Unteregg, Dirlewang, Mindelheim, Pfaffenhausen, Kirchheim, Mindelzell und Balzhausen nach Thannhausen. Dort legten sie eine etwas größere Pause ein. „Das frei zugängliche Naturfreibad ist ein richtig schönes Schmuckstück“, erzählt der 27-jährige Johannes Fickel. Die Abkühlung war auch bitter notwendig um ihr Ziel, welches noch rund 30 Kilometer entfernt lag, zu erreichen.

Für die insgesamt 105 Kilometer von Ronsberg bis nach Gundremmingen haben die beiden Unterallgäuer fünf Stunden reine Fahrzeit gebraucht

Die Radtour entlang des Mindeltalradweges war sehr gut ausgeschildert und umherirren mussten die Zwei zum Glück nicht. „Es war wirklich auffallend, dass die Radwege im Unterallgäu einen besseren Zustand hatten als die im Landkreis Günzburg. Die meisten waren geteert“, resümiert der 39-jährige Benjamin Adelwarth.

Die Tour war tagesfüllend und am Schluss haben die beiden ihr Hinterteil ziemlich gespürt. „Da merkt man erst, wie viel einzelne Muskeln hinten dran sind“, schmunzelten die beiden. Am Abend fuhren sie dann schnurstracks mit dem Zug zurück nach Mindelheim. Am Ende hatten sie knapp 105 Kilometer auf dem Tacho und haben dafür fünfeinhalb Stunde reine Fahrzeit gebraucht. Drei Landkreise durchquerten sie mit etwa 240 Höhenmetern. „Es war eine große Herausforderung, aber es hat megaviel Spaß gemacht“, lautete das Fazit der Freunde. und wer weiß, welche Radtour in Zukunft noch auf dem Plan stehen wird.