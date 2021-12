Was sich beim Müll im Unterallgäu ändert

Der Landkreis übernimmt Aufgaben rund um die Entsorgung von den Gemeinden. Was das für Verbraucher bedeutet.

Viele Unterallgäuer bekommen derzeit Post vom Landratsamt. In dem Schreiben geht es um die Abrechnung der Müllgebühren, für die bislang die Gemeinden zuständig waren. Denn ab dem kommenden Jahr übernimmt das Landratsamt diese und alle weiteren Aufgaben rund um die Entsorgung. Wir haben bei Edgar Putz, dem Leiter der kommunalen Abfallwirtschaft nachgefragt, was hinter diesem Wechsel steckt und was er für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis bedeutet.

Warum zahlen die Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer ihre Müllgebühren künftig nicht mehr an die Gemeinde, sondern die Kommunale Abfallwirtschaft am Landratsamt?

Hintergrund sind das E-Government- und Onlinezugangsgesetz, das es den Bürgerinnnen und Bürgern ab 2022 ermöglichen soll, möglichst viele Verwaltungsleistungen bequem zuhause am Rechner zu erledigen, erklärt Putz. Dazu gehören etwa auch die Anmeldung ihrer Mülltonne, der Wechsel auf eine andere Tonnengröße oder auch die Beantragung einer Sperrmüllkarte. Um diesen Service anbieten zu können, müssen die Daten aber zentral vom Landratsamt erfasst und verwaltet werden, was bislang nicht der Fall war.

Als weiteren Grund nennt Putz das Umsatzsteuergesetz, das dieses Jahr in Kraft getreten ist: Seither müssen alle Leistungen, die die Gemeinden für den Landkreis erbringen, aufgedröselt werden: Der Einzug der Gebühr gilt als hoheitliche Aufgabe und ist deshalb steuerfrei. Geben die Gemeinden jedoch Tonnen aus, wird dafür Umsatzsteuer fällig, weil diesen Service auch ein Privatunternehmen anbieten könnte. Durch die Besteuerung sollen hier Wettbewerbsverzerrungen verhindert werden. Für die Kommunen und den Landkreis wird das Prozedere dadurch aber ziemlich kompliziert. Deshalb hat der Umweltausschuss bereits Anfang 2020 beschlossen, die Entsorgungsgebühren ab 2022 zentral über die Kommunale Abfallwirtschaft einzuziehen, um so den Bürgerinnen und Bürgern mehr Service bieten zu können und gleichzeitig die Gemeinden zu entlasten.

Wie sieht das Mehr an Service aus?

Über das Online-Portal, das unter www.unterallgaeu.de/abfall zu finden ist, können Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen unter anderem ihre Restmüll-, Biomüll- und Altpapiertonne an-, um- oder abmelden, eine Befreiung von der Biotonne beantragen, die Sperrmüllabholung bestellen, Schäden melden, Gebührenbescheide einsehen und auch ein Sepa-Mandat für die Müllgebühren erteilen. Außerdem müssen die Bürgerinnen und Bürger neue Tonnen künftig nicht mehr selbst bei der Gemeinde abholen, sondern bekommen diese geliefert.

Die Zugangsdaten für das Online-Portal sind Teil des jetzigen Schreibens des Landratsamtes. Mieter und Mieterinnen erhalten keine Zugangsdaten. Außerdem weist Putz darauf hin, dass bis Ende des Jahres nur das Sepa-Mandat online erteilt werden kann. Die übrigen Funktionen stehen erst ab 2022 zur Verfügung.

Und was ist mit denen, die keinen Internetzugang haben?

Sie können ihre Sperrmüllkarte weiterhin bei der Gemeinde beantragen, brauchen dafür die pesönliche Adressnummer, die im Infobrief steht. Für alle weiteren Fragen steht die Abfallwirtschaft unter der Telefonnummer 08261/995-8010 zur Verfügung.

Was passiert, wenn man das Sepa-Mandat, das dem Schreiben beiliegt, nicht ausfüllt?

„Nichts“, beruhigt Putz. „Der Müll wird deswegen ganz genauso abgeholt.“ Der Gebühreneinzug per Lastschrift sei nur ein Angebot, damit man sich nicht selbst um die Fälligkeit und die Überweisung kümmern muss. Wer kein Sepa-Mandat erteilen will, kann seine Müllgebühren wie bisher auch überweisen. Die Gebührenbescheide verschickt der Landkreis im Dezember.

Wird die Entsorgung durch den Wechsel der Zuständigkeiten teurer?

„Nein, an den Gebühren ändert sich nichts“, betont Putz.

Vor zwei Jahren war auch schon einmal davon die Rede, dass die Mülltonnen mit Mikrochips ausgestattet werden sollen, um die Abholung zu optimieren. Wann ist es denn so weit?

Putz schätzt, dass die Mülltonnen Mitte 2023 mit den Mikrochips ausgestattet werden könnten. Jetzt gelte es erst einmal, mit dem neuen System Erfahrungen zu sammeln. Immerhin mussten für den zentralen Gebühreneinzug 19 Datenbanken von drei verschiedenen Software-Anbietern auf eine zusammengeführt und vereinheitlicht werden. „Das war eine gewisse Herausforderung“, so Putz. Im nächsten Schritt lässt sich dann mit den Mikrochips beispielsweise nachverfolgen, wo das Sammelfahrzeug gerade ist. Wurde eine Tonne noch nicht geleert, weiß man so, wann das Müllauto kommt. Außerdem lässt sich damit vermeiden, dass bei der Leerung Straßen vergessen werden.