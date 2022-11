Was tun, wenn Probleme bei der Pflege gibt?

Plus Hubert Plepla, Koordinator des Seniorenkonzepts im Landkreis weiß, was Betroffene tun können, wenn es zu Problemen bei Pflegeleistungen kommt.

Herr Plepla, vereinzelt erreichen uns Anfragen von Seniorinnen und Senioren, die sich über Mängel beim „Essen auf Rädern“ oder in der Pflege beschweren, zuletzt aus Ettringen. Für solche Beschwerden ist die Redaktion der Mindelheimer Zeitung ja eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner ...