Wenn die Ratte plötzlich aus dem Klo kommt - und wie man das verhindert

Viele Menschen werfen Dinge in die Toilette, die nicht dort hineingehören - das hat Folgen.

Plus Im Abwasser landen immer wieder Dinge, die dort nicht hingehören. Das hat Auswirkungen auf die Kläranlagen in der Region - aber auch auf Bürgerinnen und Bürger.

Von Melanie Lippl

Zugegeben, es gibt deutlich appetitlichere Themen - aber es manch unschönen Realitäten muss man eben ins Auge blicken. Abwasser ist eine davon, oder genauer gesagt: Dinge, die nicht ins Abwasser gehören. Sie führen dazu, dass Kanäle und Pumpen verstopfen und so Mehrkosten entstehen, die am Ende jeder Bürger und jede Bürgerin tragen muss. Und sie können auch dazu führen, dass plötzlich auf der Gästetoilette ein ungebetener Gast in Form einer Ratte auftaucht. Doch das kann verhindert werden.

Eigentlich sollen in der Toilette ja nur die menschlichen Ausscheidungen und Toilettenpapier entsorgt werden. Doch regelmäßig werfen Bürgerinnen und Bürger auch Dinge ins Klo, die dort gar nicht hineingehören, wie Klärwärter aus dem Unterallgäu bestätigen. Menstruationsprodukte wie Tampons und Binden etwa, Kondome oder reißfeste Feuchttücher, die sich nicht zersetzen, gehören zu den häufigsten Sachen.

