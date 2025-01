Wenn eine Wunderkerze zu einem kleinen Wunder führt

Das neue Jahr war noch nicht einmal wenige Minuten alt, da wurde ich schon Zeuge einer wunderbaren Tat. Während viele Menschen um uns herum ihre Raketen in die Luft steigen, Korken und Böller knallen ließen, kam ein Vater mit vier Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter an unserer Gruppe vorbei. Die Kleinen waren sichtlich beeindruckt von dem wilden Getümmel, aber es schien auch, als wäre ihnen das Ganze irgendwie fremd. Ob sie wohl noch nicht so lange in Deutschland waren?

Plötzlich ging eine Frau aus unserer Partygesellschaft auf die Familie zu. Sie sprach die fünf an und drückte nur einige Momente später jedem der Kinder eine große, knisternde Wunderkerze in die Hand. Und plötzlich verwandelte sich die ganze Stimmung in der Familie: Die Augen der Kleinen begannen mit den Wunderkerzen um die Wette zu funkeln. „Danke!“, riefen sie uns zu, als sie an uns vorbeigingen.

Wie wenig es doch braucht, um anderen Menschen ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern! Für mich ein guter Vorsatz für dieses Jahr – machen Sie auch mit? Schlechte Nachrichten und Dinge gibt es auf der Welt schließlich genug.