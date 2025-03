Wer geht noch einmal ins Rennen, wer in den Ruhestand?

Die Bundestagswahl ist gerade erst vorbei, doch für die nächste Wahl laufen schon die Vorbereitungen: Am 8. März 2026 finden in Bayern Kommunalwahlen statt. Es werden Gemeinderäte und Bürgermeister neu gewählt. In so manchem Rathaus im Unterallgäu wird dann auch ein neuer Chef oder eine neue Chefin einziehen, denn einige Amtsinhaber stellen sich nicht mehr zur Wahl. Wir haben in den Gemeinden nachgefragt. Hier eine Übersicht:

