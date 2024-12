Wertstoffhöfe nehmen jetzt auch Kleinsperrmüll an

. Die Wertstoffhöfe in Babenhausen, Dirlewang, Markt Wald, Türkheim und Wolfertschwenden starten mit längeren Öffnungszeiten und einem erweiterten Erfassungsangebot ins neue Jahr. Die Wertstoffhöfe in Ettringen, Oberschönegg, Stetten, Tussenhausen und Woringen wurden vor Kurzem geschlossen. Grund ist ein neues Wertstoffhofkonzept, das der Umweltausschuss des Unterallgäuer Kreistags im April dieses Jahres auf den Weg gebracht hat. Um die Wertstoffhöfe fit für die Zukunft zu machen, sieht das Konzept eine schrittweise Neuausrichtung bis 2035 vor. Das Erfassungsangebot erweitert sich wie folgt:

Ab Januar kann an den Wertstoffhöfen in Babenhausen, Markt Wald, Türkheim und Wolfertschwenden Kleinsperrmüll abgegeben werden. Es werden bis zu 300 Liter Sperrmüll mit einer Kantenlänge von maximal 1,50 Metern angenommen. Die Gebühr beträgt bei einer Menge bis zu 100 Litern sechs Euro, bei über 100 Litern zwölf Euro. Bislang war die Abgabe von Kleinsperrmüll nur an den Wertstoffhöfen in Bad Wörishofen, Mindelheim und Ottobeuren möglich.

An den Wertstoffhöfen in Babenhausen, Markt Wald und Türkheim wird ab dem neuen Jahr auch Flachglas aus privaten Haushalten kostenfrei angenommen. Wie bisher können Privathaushalte Flachglas außerdem an den Sammelstellen in Bad Wörishofen, Mindelheim und Wolfertschwenden anliefern.

Am Wertstoffhof in Dirlewang ist ab dem neuen Jahr auch die Abgabe von Altholz möglich. Gebührenfrei können etwa Holzmöbel aus dem Innenbereich bis zu einem Umfang von drei Kubikmetern abgegeben werden.

Zusätzliche Öffnungszeiten kommen den Nutzern entgegen

Die neuen Öffnungszeiten gelten ab 2. Januar: Babenhausen: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag: 14 - 18 Uhr, Samstag 10 - 12 Uhr. Kompostanlage zusätzlich am Samstag von 15 - 17 Uhr. Dirlewang: Montag, Mittwoch, Freitag: 15 - 18 Uhr, Samstag 9 - 12 Uhr. Markt Wald: Montag und Mittwoch: 15 - 18 Uhr, Freitag: 13 - 17 Uhr, Samstag: 9 - 12 Uhr. Türkheim: Montag: 10 - 12 Uhr und 15 - 18 Uhr, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 14 - 18Uhr, Samstag 9 - 13 Uhr. Informationen zur Abfallentsorgung sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/abfall oder in der Unterallgäu-App zu finden. Auskünfte gibt die Abfallwirtschaftsberatung des Landkreises unter Telefon 08261/995-8090. (mz)