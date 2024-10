Zirkus, Märkte, Feste: Das ist am Wochenende in der Region geboten

Wohin am Wochenende von 18. bis 20. Oktober in Mindelheim, Bad Wörishofen und anderen Orten im Unterallgäu? Hier sind unsere Veranstaltungstipps für Freitag, Samstag und Sonntag.

mit Kaffee- und Kuchenverkauf findet in der Turnhalle der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim statt. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ab 13.30 Uhr, für alle anderen von 14 bis 16 Uhr.

an der Albert-Schweitzer-Mittelschule, Schulstraße 10, Schulhof/Verkehrsgarten am Sonntag um 13 Uhr.

mit vielen Fieranten findet am Sonntag ab 10 Uhr in Tussenhausen statt. Von 11 bis 12 und 13 bis 14 Uhr gibt es einen Hindernisparcours mit Alpakas und Lamas, um 12 Uhr tritt der Musikverein Tussenhausen mit Alphornbläsern auf. Es gibt eine Hüpfburg für Kinder, Kübel-Spritzen, Kinderschminken, Bücherflohmarkt und vieles mehr, zudem Oldtimer-Treffen, für das leibliche Wohl sorgt der Sportverein Tussenhausen.

nennt sich die Veranstaltung von Orchesterverein und Trachtenverein Türkheim mit Tanz und freiem Eintritt. Los geht‘s am Samstag um 19.30 Uhr im Hotel Rosenbräu-Restaurant Olympia in Türkheim, Einlass ab 19 Uhr.

gibt es am Samstag ab 19 Uhr im Café Kellerberg in Ettringen, Reservierung unter 08249/962300 oder info@cafe-kellerberg.de.

mit einer 90er/2000er-Party mit DJ Peter Candy findet am Freitag um 20.30 Uhr in der FC-Sporthalle, Richtung Mattsies, statt.

lautet der Titel des Chorkonzerts mit Capella St. Stephan am Sonntag um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Mindelheim. Eintritt frei, Spenden erbeten.

heißt es beim Konzert von Blech & Co. zusammen mit der Tanzlmusi Besetzung „Die Schlanzer“ am Sonntag um 18 Uhr im Forum Mindelheim.

In Kaufbeuren gastiert der Zirkus Knie mit seinem Programm „100.000 Liter Emotionen - wenn Wasser zur Show wird....“ an der Neugablonzer Straße. Vorstellung sind am Samstag um 16 und 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 11, 15 und 19.30 Uhr.

Eine Radtour mit Einkehr und Besichtigung der Fischzucht Schmiddunser findet am Freitag ab 14 Uhr statt. Die Veranstaltung im Rahmen der Hubertuswoche startet am Rathaus in Bad Wörishofen (mit eigenem Fahrrad).

Eine Führung namens „Hoch hinaus“ gibt es in Mindelheim am Samstag von 14.30 bis 16.30 Uhr. Von Turm zu Turm wird die Altstadt erkundet, Anmeldung unter Tel. 08261/9915-161 oder touristinfo@mindelheim.de.

Aqua-Fitness mit Andrea Burkhardt gibt es am Freitag um 11 Uhr im Hotel Sonnengarten Bad Wörishofen. Anmeldung in der Gäste-Information, Telefon 08247/993355.

Der Film „Sebastian Kneipp - Eine Medizin geht ihren Weg“ wird am Freitag um 15.30 Uhr im Sebastian-Kneipp-Museum in Bad Wörishofen gezeigt. Am Samstag um 15.30 Uhr gibt‘s dort den Film „Gesundheit, Fitness, Wellness - Waschungen und Wickel“ Teil 2 zu sehen, am Sonntag um 15.30 Uhr „Ein Pfarrer hilft Millionen“.

Einen „Energiekick für die Augen“ beim professionellen Sehtraining mit Diana Streicher im Freien bekommt man am Freitag um 10 Uhr am Steinbrunnen am Bonifaz-Reile-Weg in Bad Wörishofen (bei Regen im Kurhaus/OG).

Eine Nacht der Lichter - Taizégebet veranstalten die Katholischen und Evangelischen Kirchengemeinden im Mindelheimer Maristenkolleg. Beginn in der Studienkirche ist am Samstag um 19 Uhr.

„Starke Frauen zu allem Guten begabt“ ist der Titel des Frauenfrühstücks , das am Samstag um 9 Uhr im Pfarrheim Nassenbeuren stattfindet.