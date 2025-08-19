Icon Menü
Unterallgäuer Radlertag in Baumgärtle: Zahlreiche Radfahrer trotzen der Hitze

Maria Baumgärtle

Radfahrer trotzen der Hitze beim 37. Radlertag in Baumgärtle

Aus allen Richtungen waren die Radler nach Maria Baumgärtle gekommen, um das Miteinander zu genießen und um sich den Segen von Pater Georg abzuholen.
Von Ulla Gutmann
    Pater Georg Wiedemann hielt eine Andacht, musikalisch begleitet vom Sängerbund Erkheim und dem Allgäuer Bauernchor, bevor er Radler und Räder segnete.
    Pater Georg Wiedemann hielt eine Andacht, musikalisch begleitet vom Sängerbund Erkheim und dem Allgäuer Bauernchor, bevor er Radler und Räder segnete. Foto: Ulla Gutmann

    Da konnte sich Landrat Alex Eder freuen: Denn trotz Temperaturen um die 30 Grad waren zahlreiche Radler mit dem „Biorad“, wie das die meisten nannten, oder mit E-Bikes nach Maria Baumgärtle gekommen. Viele waren früh genug dran, um noch ein Mittagessen in der Gastwirtschaft oder eine Brotzeit am Stand der Oberrieder Musikkapelle zu genießen. Wie Landrat Eder in seiner Rede sagte, war es den Oberriedern zu verdanken, dass die Sternwallfahrt stattfinden konnte, denn sie waren eingesprungen, um die Verpflegung zu übernehmen. 

