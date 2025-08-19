Radfahrer trotzen der Hitze beim 37. Radlertag in Baumgärtle

Da konnte sich Landrat Alex Eder freuen: Denn trotz Temperaturen um die 30 Grad waren zahlreiche Radler mit dem „Biorad“, wie das die meisten nannten, oder mit E-Bikes nach Maria Baumgärtle gekommen. Viele waren früh genug dran, um noch ein Mittagessen in der Gastwirtschaft oder eine Brotzeit am Stand der Oberrieder Musikkapelle zu genießen. Wie Landrat Eder in seiner Rede sagte, war es den Oberriedern zu verdanken, dass die Sternwallfahrt stattfinden konnte, denn sie waren eingesprungen, um die Verpflegung zu übernehmen.

Ulla Gutmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87739 Breitenbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Georg Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis