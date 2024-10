Stark alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein unterwegs

Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen hat am Samstagabend in Unteregg einen Autofahrer kontrolliert und dabei „deutlichen Alkohlgeruch und eine verwaschene Sprache“ festgestellt, wie es im Polizeibericht heißt. Der Test habe einen Wert von knapp unter zwei Promille ergeben. Der 39-jährige Fahrer händigte den Beamten außerdem einen britischen Führerschein aus. Da der Mann allerdings einen Wohnsitz in Deutschland hat, ist das Dokument nicht mehr gültig: Er hätte den Führerschein längst umschreiben lassen müssen, so die Polizei. Der Mann musste sein Auto stehen lassen, ihm wurde Blut abgenommen. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (mz)

