Unteregg diskutiert über die Errichtung von Windrädern

Ein voller Saal im Gasthof Goldener Adler in Unteregg und eine kontroverse Debatte zum Thema Windenergie: Weit über 100 Interessierte waren zu einer Veranstaltung der Gemeinde gekommen, um sich über den aktuellen Planungsstand zu informieren. Der Freistaat Bayern will die Nutzung der Windkraft voranbringen. 1,8 Prozent der Landesfläche sollen dafür ausgewiesen werden. Die geeigneten Standorte für Windräder zu eruieren, also Vorranggebiete auszuweisen, ist Aufgabe der Regional- oder Planungsverbände. Für den Raum Unterallgäu ist der Regionalverband Donau-Iller zuständig. In der Gemeinde Unteregg hat der Regionalverband eine 100 Hektar umfassende Fläche zwischen den Ortsteilen Oberegg und Warmisried im oberen Mindeltal zum Vorranggebiet erklärt. Möglich wäre hier die Errichtung von mehreren Windrädern. Was aber sagt die Gemeinde dazu?

