Mit Engelsstimmen werden Wünsche wahr

Musik öffnet Herzen und genau das gelang dem Kammlacher Frauenchor „Angel Voices“ in besonderer Weise. Nach acht Jahren gaben die Angel Voices wieder ein Benefizkonzert – und die Freude bei den Sängerinnen war riesig. Die Unterkammlacher Pfarrkirche war bis auf den letzten Platz gefüllt und es wurden noch zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen. Die Sängerinnen unter der Leitung von Eva Mang präsentierten einen Querschnitt aus ihrem gesamten Repertoire – vorwiegend ruhigere Titel in deutscher und englischer Sprache.

Eröffnet wurde das Konzert mit „Wäre Gesanges voll unser Mund“. Die Begrüßung des Abends übernahmen der Ruhestandsgeistliche Monsignore Gottfried Fellner sowie die Chorleiterin Eva Mang. Weiter im Programm ging es mit „Here we stand“ und “You are the reason“. Durch Solistenbeiträge wurden Lieder wie das „Hallelujah“ von den Pentatonics (Eva Mang), „Fix you“ von Coldplay und „Ehrenwort“ von den Fäschtbänklern (Svenja Müller) sowie „A Million Dreams“ aus dem Musical „The Greatest Showman“ (Vera Hampp) beeindruckend interpretiert. Auch die schönen Lichteffekte sorgten in der Pfarrkirche Unterkammlach für eine ganz besondere Stimmung.

Roland Hämmerle stellt den „Wünschewagen Allgäu/Schwaben“ vor

Zur Halbzeit des Konzerts stellte Roland Hämmerle, Bürgermeister in Salgen, das Projekt „Wünschewagen Allgäu/Schwaben“ vor. Hämmerle setzt sich ehrenamtlich und mit viel Herzblut für dieses Projekt des Arbeitersamariterbundes ein. Neben Zahlen, Daten und Fakten teilte er auch viele persönliche Erfahrungen als Fahrer des Wünschewagens mit den Konzertbesuchern. Nach den Zugaben „Unser Tag“ und „Das wünsch ich dir“ fand der Abend einen gemütlichen Ausklang bei einer After-Show-Party der Sängerinnen und ehemaligen Chormitglieder. Die Gäste des Konzertabends spendeten über 4400 Euro. Die „Angel Voices“ rundeten den Betrag auf 5000 Euro auf. (bith)