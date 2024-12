Christbaumloben: Ungebetene Gäste verabschieden sich mit Faustschlag

Ungebetene Gäste sind am späten Sonntagnachmittag bei einer Familie in Unterrieden erschienen und haben dort für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren über den Garten Zutritt zum Haus der Familie verschafft. Als die Mutter die Jugendlichen in ihrem Wohnzimmer bemerkte, lobten sie den Christbaum und forderten Alkohol – dem sie offenbar bereits zuvor erheblich zugesprochen hatten. Als die Frau sie aufforderte, zu gehen, verließen drei der Jugendlichen das Haus. Zwischen den zwei Verbliebenen und der Frau entspann sich eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf einer der Jugendlichen der Frau mit der Faust gegen den Kopf schlug. Als die Polizei eintraf, hatten die beiden Jugendlichen bereits das Weite gesucht. Die Polizei bittet nun unter der Telefonnummer 08261/76850 um Hinweise, ob die Personengruppe auch anderswo aufgefallen ist und bittet um Hinweise zur Identität der Jugendlichen. (mz)

