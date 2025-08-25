Unfall wegen Wespe im Auto: 12.000 Euro Schaden

Eine Wespe im Auto wurde am Sonntagvormittag einem 67-jährigen Unterallgäuer zum Verhängnis. Laut Polizei war er zwischen Unterrieden und Bedernau unterwegs, als er die Wespe bemerkte. Der Mann versuchte während der Fahrt, das Insekt aus dem Fenster zu scheuchen. Dabei kam er von der Straße ab, fuhr zunächst durch den Rand eines Maisfeldes und kollidierte schließlich mit einer Schutzplanke am Weilbach. Diese wurde herausgerissen und das Auto massiv beschädigt. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden und die Unfallstelle wurde vom Kreisbauhof abgesichert. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro, teilt die Polizei mit. (mz)

