Steine und magische Wasserwelten im Salon

Zum Herbstauftakt entführen zwei Künstlerinnen des Mindelheimer Kunstvereins im Salon in geheimnisvolle wie betörend schön-bizarre Welten: die Malerin Andrea Huszar und die Goldschmiedin Sabine Würtemberger in ihrer Ausstellung „Arbeiten gut für Augen und Seele“.

Sabine Würtemberger ist die Steinesammlerin

Sabine Würtemberger ist erst seit einem knappen Jahr im Kunstverein, nachdem sie Andrea Huszar bei einer Ausstellung im Türkheimer Schloss kennengelernt hat. Nun stellen sie direkt zusammen aus und das passt überaus gut zusammen. Würtemberger sammelt seit Jahrzehnten schon Steine. Begonnen hat diese Leidenschaft in Irland. „Seitdem kamen unzählige hinzu: vom Rhein, von der Donau, von der Günz, vom Laaser Bach im Vinschgau, von allen Inseln, die wir jemals bereist und bewandert haben“, erzählt sie. Steine sind für sie Mitbringsel, die die Erinnerungen wie Spuren in sich tragen und die Verbindung zu den Orten aufrechterhalten.

Am Schmuckbaum von Sabine Würtemberger hängen selbst gesammelte Steine. Foto: Sabine Würtemberger

Das Besondere an ihren Schmuckarbeiten ist die Tatsache, dass sie die Steine unbehandelt lässt, wenn sie diese einfasst. Sie entfalten ihre Wirkung ganz unverfälscht und ursprünglich: Steine als von der Umgebung, von Flüssen und Bewegung gestaltete Schönheiten der Natur. Hinzu kommen zwei größere Wandarbeiten, „My Mother & Me“ sei eine posthume Zusammenarbeit mit ihrer Mutter, die andere Arbeit zeigt Kunstpostkarten, die Briefwechsel einer 40-jährigen Freundschaft dokumentieren. Ihre Arbeiten beschäftigen sich mit jenen Kostbarkeiten, die der Flüchtigkeit entgegentreten, die Spuren und Linien ziehen – von der Vergangenheit in die Gegenwart und darüber hinaus.

Die Bilder von Andrea Huszar sind verspielt und betörend

Steine sind für die Künstlerin Sabine Würtemberger eng mit Wasser verbunden, was nicht nur an den Fundorten liegt, sondern an diesem besonderen Zusammenspiel: das Harte, Feste und das Fließende, Flüchtige. Damit ergibt sich ganz natürlich die Verbindung zum Wasserthema dieser Ausstellung und den betörend schönen, verspielt-träumenden Werken von Andrea Huszar. Rund 30 Bilder zeigt sie im Salon, ganz neue Motive ziehen sich durch ihre Aquarelle, Wasserfrauen, märchenhafte, transparent schimmernde Wesen, deren Körper zu Wasser werden – oder aus diesem entspringen.

Ein fantasievolles Zusammenspiel aus zarten Farben und Gesicht zeigt dieses Werk von Andrea Huszar. Foto: Andrea Huszar

Ein harmonisches Ganzes, das bei der Betrachtung tatsächlich freier atmen lässt, als läge die Meeresbrise noch in ihnen, als rieche man das Salz im Wind. „Ich gehöre eigentlich ans Meer“, erzählt Huszar, die jedes Jahr wenigstens ihre Urlaube am Meer oder auch an Seen verbringt, wo sie auch gern malt. Das Gefühl am Wasser inspiriert sie, die Klarheit, dabei gäbe es keinen mythologischen Überbau, sagt sie. Ihre Bilder zeigen „einfach“ sehnsuchtsvolle Traumwelten und daneben natürlich auch kleine, Stille verströmende Szenen, die am Wasser spielen. Viele der aktuellen Bilder im Salon sind tatsächlich mit Blick aufs Wasser entstanden, etwa die Porträts, die die Wasserwelt in die Gesichter integriert. Da schwimmen Fische durch Haare, entsteigt ein Gesicht den Wellen, denn alles gehört zusammen. „Wir wollen Arbeiten zeigen, die wie es der Titel sagt, gut für Augen und Seele sind“, betont Würtemberger und das ist sicherlich gelungen. Traumschöne Aussichten und Ansichten, die innerlich befrieden. Die Ausstellung kann noch bis Mittwoch, 24. September, immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr besucht werden.