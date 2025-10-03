Icon Menü
Verbotene Prostitution in Rammingen: 45-Jährige ist illegal im Land

Die Polizei geht einem Hinweis nach und wird in Rammingen fündig. Für die Frau aus China hat das Konsequenzen.
    In Rammingen hat die Polizei eine Frau entdeckt, die verbotenerweise Sexdienstleitungen angeboten haben soll.
    In Rammingen hat die Polizei eine Frau entdeckt, die verbotenerweise Sexdienstleitungen angeboten haben soll. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Symbolbild)

    Die Polizei rückte am Samstagabend in Rammingen an. Zuvor sei ein Hinweis eingegangen, dass eine Frau dort womöglich illegal Sexdienstleistungen anbiete.

    In dem fraglichen Motel trafen die Beamten eine 45-jährige Frau aus China an, die laut Polizei bereits mehrere Freier empfangen hatte. Bei der Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass sich die Frau illegal in Deutschland aufhielt. Da sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung in Orten mit weniger als 30.000 Einwohnern grundsätzlich verboten sind, erwartet die 45-Jährige eine Anzeige wegen der Ausübung der verbotenen Prostitution sowie mehrere Anzeigen nach dem Aufenthaltsgesetz. (mz)

