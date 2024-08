Kaputte Straße zwischen Frankenhofen und Schlingen wird neu gebaut

Die kaputte Straße zwischen Schlingen und Frankenhofen ist seit Jahren ein Ärgernis für Bürgerinnen und Bürger. Zuletzt hagelte es beim MZ-Besuch in Frankenhofen Kritik an nicht eingehaltenen Zusagen der Stadtverantwortlichen seit vielen Jahren. Nun wird die Straße neu gebaut. Dabei kommt auch ein neues Verfahren zum Einsatz.

„Gefühlt war die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Schlingen und Frankenhofen über Jahrzehnte hinweg eine beliebte Teststrecke für Stoßdämpfer an Fahrzeugen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung vom Freitag. Und: „Damit ist schon bald Schluss.“ Die Stadt Bad Wörishofen baut die Straße jetzt neu. Zum Einsatz komme dabei ein neues Verfahren, das Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) für diese Strecke ins Gespräch gebracht hat, wie es in der Mitteilung heißt. Dadurch werde die Bauzeit „sehr übersichtlich“ sein: Baubeginn ist ab Montag, 2. September. Die Fertigstellung ist bis zum 4. Oktober geplant.

„Es war schon lange ein Anliegen der Schlingener und Frankenhofener Bevölkerung, diese Straße zu erneuern“, erinnert Bürgermeister Stefan Welzel. Dass es nun schnell geht und auch kostenbewusst gehandelt werden kann, liege an dem auf der Baustelle angewandten Verfahren. Bei diesem wird der bestehende Straßenaufbau kleingeschreddert und wiederverwendet.

In Frankenhofen war der Ärger über die kaputte Straße zuletzt groß

Gebaut wird die Straße von der Firma Kutter aus Memmingen. Die Umleitung für die rund einmonatigen Bauarbeiten ist ausgeschildert und erfolgt über die Staatsstraße 2015 und die Verbindungsstraße zwischen dem Oberen Hart und Frankenhofen. Man habe im Vorfeld bereits die anliegenden Landwirte informiert, zudem die Busunternehmen und die Verantwortlichen für die Abfallentsorgung.

Beim Besuch Mindelheimer Zeitung in Frankenhofen im Rahmen der MZ-Landpartie war der Zustand der Straße nach Schlingen ein wichtiges Thema. Groß war der Ärger unter den Bewohnerinnen und Bewohnern, dass die Stadt Bad Wörishofen die kaputte Trasse immer noch nicht saniert habe. Bald darauf war die Straße Thema im Stadtrat.

„Aufgrund von Beschwerden von Radfahrern und Presseanfragen“ habe man das Tiefbauamt damit beauftragt, ein Lösungskonzept für das Problem zu erarbeiten, schilderte die Stadtverwaltung damals. Am Ende stand der einstimmige Beschluss, die Straße zu erneuern. Die 1,1 Kilometer sollen im sogenannten Panmax-Verfahren ausgebaut werden. Man habe an der Straße seit mindestens 20 Jahren nichts mehr gemacht, berichtete die Verwaltung. (mz)