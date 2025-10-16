Unfall beim Abbbiegen: Mutter und Kind leicht verletzt

In der Bergstraße in Amberg gab es am Mittwoch einen Verkehrsunfall beim Abbiegen. Laut Polizei wollte eine 37-Jährige an einer Kreuzung nach rechts abbiegen und übersah einen dort wartenden Lkw. Sie versuchte, diesem auszuweichen, lenkte dabei zu weit nach rechts und kam von der Fahrbahn ab. Der Wagen erfasste eine Straßenlaterne und kam in einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die fünfjährige Tochter, die ebenfalls im Auto saß, wurde auch leicht verletzt, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro. (mz)
Amberg
