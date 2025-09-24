Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Verkehrsunfall bei Wiedergeltingen: Fahrer mit Haftbefehl ins Gefängnis gebracht

Wiedergeltingen

Verkehrsunfall endet im Gefängnis

Gegen den Unfallfahrer lag ein Haftbefehl vor.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Eine Überraschung erlebten die Polizeikräfte bei einem Unfall in Wiedergeltingen.
    Eine Überraschung erlebten die Polizeikräfte bei einem Unfall in Wiedergeltingen. Foto: dpa

    Nach einem Unfall bei Wiedergeltingen stellten die Polizisten am Montagmittag fest, dass gegen den Unfallverursacher ein Haftbefehl vorlag. Da der 40-Jährige den geforderten Geldbetrag zur Abwendung der Haft nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, teilt die Polizei mit. (mz)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden