Verkehrsunfall endet im Gefängnis

Nach einem Unfall bei Wiedergeltingen stellten die Polizisten am Montagmittag fest, dass gegen den Unfallverursacher ein Haftbefehl vorlag. Da der 40-Jährige den geforderten Geldbetrag zur Abwendung der Haft nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, teilt die Polizei mit. (mz)

