10.000 Euro Schaden bei Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr auf der Bundesstraße 16 bei Dirlewang hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei wollte eine 88-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Dirlewang kam, in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den Wagen eines 44-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. (mz)
Dirlewang
