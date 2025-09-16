Icon Menü
Verkehrsunfall im Kreisverkehr bei Dirlewang: 10.000 Euro Schaden ohne Verletzte

Dirlewang

10.000 Euro Schaden bei Unfall im Kreisverkehr

Autofahrerin missachtet Vorfahrt und es kommt zum Zusammenstoß bei Dirlewang.
Von Ulf Lippmann
    Im Kreisverkehr bei Dirlewang hat es am Montag gekracht.
    Im Kreisverkehr bei Dirlewang hat es am Montag gekracht. Foto: Boris Roessler/dpa

    Im Kreisverkehr auf der Bundesstraße 16 bei Dirlewang hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei wollte eine 88-jährige Autofahrerin, die aus Richtung Dirlewang kam, in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei den Wagen eines 44-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. (mz)

