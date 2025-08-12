Mutter wird seit Tagen vermisst: Polizei geht neuer Spur nach

Der Vermissten-Fall einer 36-Jährigen aus Lauben im Unterallgäu wird immer rätselhafter. Von der zweifachen Mutter fehlt nach einem Streit mit ihrem Lebensgefährten seit über einer Woche jegliches Lebenszeichen. Mittlerweile hat die Polizei das Portemonnaie der Frau im Bereich eines Parkplatzes im oberbayerischen Landsberg gefunden. Das bestätigte Christian Lindstedt, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, auf Anfrage unserer Redaktion. Wann und wo genau dies geschah, wird aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht öffentlich gemacht. Die Kriminalpolizei Memmingen hat den Fall übernommen. „Es wird in alle Richtungen ermittelt. Wir schließen nichts aus“, sagte Lindstedt. Zum jetzigen Zeitpunkt komme ein Suizid oder Unfall genauso in Betracht wie eine Straftat.

36-Jährige vermisst: Menschen in Lauben hoffen und bangen

In der 1400-Einwohner-Gemeinde Lauben, die etwa 15 Kilometer von Memmingen entfernt liegt, ist die Sorge um die vermisste Frau groß. „Wir wünschen und hoffen, dass sie bald wieder kommt. Jeder nimmt Anteil“, sagt Bürgermeister Reiner Rößle, der sich an keinerlei Spekulationen beteiligen will: „Das verbietet sich.“ Auch auf Social Media sorgt der Vermissten-Fall für große Betroffenheit. Doch es kam auch zu Irritationen, sagt Polizei-Sprecher Lindstedt: „Wir als Polizei haben nicht dazu aufgerufen, uns massenhaft Videodaten zur Sichtung zu schicken. Von diesem Aufruf distanzieren wir uns.“ Gleichwohl bitte man die Bevölkerung um Mithilfe: Für konkrete Hinweise seien die Ermittler dankbar.

Icon vergrößern Eine 36-Jährige aus der Gemeinde Lauben im Unterallgäu wird vermisst. Foto: Siegfried Rebhan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Eine 36-Jährige aus der Gemeinde Lauben im Unterallgäu wird vermisst. Foto: Siegfried Rebhan

Frau in Lauben vermisst: Am Dienstagabend telefonierte sie noch mit Angehörigen

Eine Angehörige hatte die Frau, die vor einigen Jahren nach Lauben gezogen war, am Donnerstagvormittag bei der Polizei als vermisst gemeldet. Ihr Lebensgefährte in Lauben gilt als der letzte bekannte Kontakt. Nach einem Streit am Dienstagabend, 5. August, verließ die Frau die Anschrift in Lauben und fuhr zu ihrem Freizeitgrundstück zwischen Lauben und Erkheim. Dort wurde später ihr Auto gefunden. Zuletzt hatte sie gegen 21.30 Uhr mit ihren Angehörigen per Handy Kontakt, teilte die Polizei mit. Die Ermittler suchten die Umgebung ab und überprüften etwaige Kontaktpersonen und „Hinwendungsorte“ der Frau. Bisher allerdings ohne Ergebnis.

Einer dieser „Hinwendungsorte“ könnte in Richtung München liegen, hieß es in einer ersten Pressemeldung. Erkheim, in dessen Nähe das Auto der Frau gefunden wurde, liegt an der A96. Die Autobahn führt über Landsberg - wo der Geldbeutel gefunden wurde - nach München. Ob das zusammenhängt oder alles nur ein Zufall ist, darüber lässt sich nur spekulieren.

Eines lässt sich laut Polizeisprecher Christian Lindstedt jedoch nahezu vollständig ausschließen: „Dass die Frau vor ihrer Fahrt zum Freizeitgrundstück zwischen Lauben und Erkheim in Landsberg war.“