Fischerhütte, Sportgeräte, Kochkurse für Kinder: Was mit dem Regionalbudget gefördert wurde

Für Kinder und Jugendliche aus der gesamten Verwaltungsgemeinschaft hat der Kreisjugendring über das Juze Pfaffenhausen + Salgen Näh- und Kochkurse angeboten. Sie fanden in der Schule in Pfaffenhausen statt und sollten den Kindern und Jugendliche Grundkenntnisse beibringen. 1400 Euro Förderung gab es für das rund 1900 Euro teure Projekt.

Öffentliches, barrierefreies WC in Oberrieden:

Im bestehenden Lagerraum der Kirchenstiftung in Oberrieden ist eine behindertengerechte, öffentliche Toilette eingebaut worden, der Vorplatz wurde ebenfalls barrierefrei gestaltet. Viele Ehrenamtliche brachten ihre Arbeitsleistung ein. Nun sind somit in der Gemeinde Oberrieden zwei öffentliche und barrierefreie Toiletten durch das Regionalbudget entstanden. Für die Kosten in Höhe von 13.000 Euro bekam die Gemeinde Oberrieden einen Zuschuss von rund 8700 Euro.