Run aufs Ferienprogramm

Brigitte Seitz bastelte beim Weidenflecht-Kurs tolle Dekorationsstücke für Haus und Garten. Foto: Sabine Adelwarth

65 Kinder und deren Väter waren dieses Jahr beim Vater-Kind-Zelten auf dem Freizeitclubgelände dabei und erlebten einen aufregenden Abend bei Spielen, Grillen und einer Nachtwanderung. Foto: Sabine Adelwarth

Der Bundesliga-Schütze Florian Krumm (rechts) zeigte den Kindern alles rund ums Schießen sowie den sicheren Umgang mit dem Gewehr. Foto: Sabine Adelwarth

Ein vielfältiges Ferienprogramm hat auch heuer dafür gesorgt, dass den Kindern in der Marktgemeinde Dirlewang nicht langweilig wurde. Beim Weidenflechtkurs von Brigitte Seitz wurden schöne Dekorationsstücke gebunden und Josef Kößler gab beim Fotokurs Tipps und Tricks, wie lustige Bilder entstehen können. Förster Horst Deigendesch wanderte mit den Kindern durch den Wald und Max Henle führte mit interessanten Geschichten durch die Pfarrkirche. Dani Schmidt zeigte, wie man Wasserbomben selber machen kann und Alfred Walter ließ die Geschichte der Römer in Dirlewang am Schmittenholz aufleben. Bei Xiaojuan Meier konnten die Buben und Mädchen kleine Kunstwerke malen und beim Abenteuer-Helfen-Kurs lernten sie, wie sie sich im Ernstfall richtig verhalten. Marmelade kochen, Tennis-Schnuppertag, Kids-Yoga, Schnupperschießen oder Trommeln mit Alex Wiedemann waren ebenfalls möglich. Beim Vater-Kind-Zelten war der Andrang groß. Benjamin Adelwarth und Bernd Bauer hatten für 65 Kinder und 35 Väter viel Action organisiert. Fasziniert waren die Kinder von Bernd Irsiglers Erzählungen über das Sonnensystem, und auch das Kinderkino im Dorfgemeinschaftshaus war gut besucht. Benjamin Adelwarth führte eine Radtour an den Irsinger Stausee, wo die Kids auf einem Segelboot eine Runde drehten. Auch die Feuerwehr Dirlewang gab interessante Einblicke und beim Wald-Sinneserlebnis lernten die Ferienkinder den Wald von einer anderen Seite kennen. Zweiter Bürgermeister Albert Bögle, der das Sommerferienprogramm organisiert, freut sich über die positive Resonanz: „Es war dieses Jahr die höchste Nachfrage, seit es das Ferienprogramm gibt.“