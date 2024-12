Wie eine Augsburgerin zur Hoffluencerin im Unterallgäu wurde

Franziska Steidl muss lachen, wenn sie an ihre erste Begegnung mit ihrem heutigen Freund denkt: Zusammen mit einer Freundin war die Augsburgerin ins Unterallgäu gekommen, als Florian Seitz gerade in voller Arbeitsmontur an einem Güllezubringer herumschraubte – von Romantik keine Spur bei diesem ersten, eher zufälligen Aufeinandertreffen. Und auch ihr erster Besuch im Stall verlief alles andere als reibungslos: Eine Kuh erleichterte sich und erwischte ausgerechnet das Mädchen aus der Stadt. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal hier lande“, sagt die 27-Jährige. Heute läuft sie in Arbeitsklamotten über den Hof und spricht über „unseren Stall“ und „unsere Rinder“, während sie ein paar alte Semmeln für die Hochlandrinder holt, die auf der Weide in einer idyllischen, fast Schottland-artigen Landschaft stehen. Der 50-Einwohner-Ort Lutzenberg bei Eppishausen ist Franziska Steidls neue Heimat geworden. Und die stellt sie genauso wie ihren Alltag in der Landwirtschaft auf Instagram vor.

