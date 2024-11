Von Eistee bis Apfelstrudel: eine kulinarische Reise durch die Jahreszeiten

Es gibt Dinge, die schmecken nur im Sommer richtig gut: ein frischer Eistee oder ein kühler Aperol Spritz, dazu ein paar Oliven, Käse, Grissini und andere Antipasti. Herrlich! Aber unvorstellbar bei Minusgraden.

Dafür haben andere Gerichte wieder Saison, wenn es draußen kälter wird. Wie wunderbar die Küche duftet, wenn der Apfelstrudel im Rohr vor sich backt. Und deftige Gerichte wie Braten mit Knödeln und Kraut oder Kässpatzen passen einfach perfekt, um einem trüben Herbsttag ein bisschen Würze zu geben – bei 30 Grad im Schatten würde man sie kaum herunterbringen (Ausnahmen bestätigen die Regel!).

Aber ist es nicht auch schön, dass wir hier die Jahreszeiten so intensiv erleben können? Dass es einen Winter gibt, in dem man zur Ruhe kommt, und einen Frühling, in dem wieder alles erwacht? Es gibt Gegenden dieser Welt, die uns um diesen Wechsel beneiden – also genießen wir das Jahr mit all seinen Sonnen- und Schattentagen!