Vorfahrt missachtet: 7000 Euro Schaden

An der Kreuzung Walter-Scholz-Straße/Zeppelinstraße in Bad Wörishofen hat es am Freitagvormittag gekracht. Laut Polizei befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Auto die Zeppelinstraße und missachtete an der Kreuzung zur Walter-Scholz-Straße die Vorfahrt eines 44-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 7000 Euro. (mz)

