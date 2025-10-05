Icon Menü
Vorfahrt missachtet: 7000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall in Bad Wörishofen

Bad Wörishofen

Vorfahrt missachtet: 7000 Euro Schaden

An einer Kreuzung in Bad Wörishofen kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein Autofahrer die Vorfahrt missachtete.
Von Ulf Lippmann
    In Bad Wörishofen hat es an einer Kreuzung gekracht. Foto: David Inderlied/dpa

    An der Kreuzung Walter-Scholz-Straße/Zeppelinstraße in Bad Wörishofen hat es am Freitagvormittag gekracht. Laut Polizei befuhr ein 77-Jähriger mit seinem Auto die Zeppelinstraße und missachtete an der Kreuzung zur Walter-Scholz-Straße die Vorfahrt eines 44-jährigen Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem niemand verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 7000 Euro. (mz)

