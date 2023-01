Waal

11:15 Uhr

Französische Spezialitäten aus der alten Molkerei im "Macaravane"

Plus Der französische Konditor Fabien Guigou stellt in Waal Macarons, Kekse und Croissants her. Für den Verkauf hat er einen Oldtimer Wohnwagen aus Biarritz geholt.

Von Alexandra Hartmann Artikel anhören Shape

Wo früher in Waal Milch und Käse verarbeitet wurden, steigt Besuchern heute ein süßlicher Geruch in die Nase. Denn dort stellt der französische Konditor Fabien Guigou unter dem Namen Macaravane landestypisches Gebäck wie Macarons, Kekse und Croissants her.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen