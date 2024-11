Schneeglätte: Auto überschlägt sich

Eine 24-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Steigung zwischen Lauchdorf und Warmisried auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Laut Polizei kam sie von der Straße ab und kollidierte zuerst mit einem Verkehrszeichen. Ihr Fahrzeug rutschte weiter an eine Böschung, überschlug sich daraufhin und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau konnte sich unverletzt aus ihrem Fahrzeug befreien, an dem Pkw entstand jedoch Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. (mz)

