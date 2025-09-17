Icon Menü
Was kann der Eurofighter? Eine Leistungsschau in Schwaben soll das zeigen

Bad Wörishofen

Luftwaffe trainiert für Eurofighter-Leistungsschau

Ab dem 22. September wird es vermehrt Übungsflüge von Kampfjets geben. Die Luftwaffe hat ein Bürgertelefon eingerichtet.
Von Markus Heinrich
    •
    •
    •
    Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders Neuburg üben für eine Leistungsschau.
    Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders Neuburg üben für eine Leistungsschau. Foto: Luftwaffe/Germaine Nassal

    Die Luftwaffe will zeigen, was ihr Kampfflugzeug Eurofighter kann. Dazu ist eine Leistungsschau anberaumt, für die sich das Geschwader aus Neuburg ab Montag, 22. September, vorbereitet. Die Luftwaffe hat ein Bürgertelefon für eventuelle Fragen und Beschwerden eingerichtet.

    Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg hat den Auftrag erhalten, den Eurofighter vorzustellen. „Hierfür ist ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm notwendig“, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. „Dies umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg und Lechfeld sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort.“ Das Neuburger Geschwader trainiert regelmäßig auch im TRA Allgäu, einem zeitweise reservierbaren Luftraum, der für Militärübungen genutzt werden kann. Die Jets sind deshalb auch regelmäßig über Bad Wörishofen unterwegs.

    Die nächsten Übungsflüge sind für Montag, 22. September, geplant, wenn das Wetter mitspielt. Von 9 bis 10 Uhr werde dann am Flugplatz Lechfeld trainiert. Es sei mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen. Für Anliegen und Fragen der Bevölkerung gibt es die Rufnummer 0800/8620730, per E-Mail ist die Luftwaffe für Fragen unter fliz@bundeswehr.org erreichbar.

