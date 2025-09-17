Luftwaffe trainiert für Eurofighter-Leistungsschau

Die Luftwaffe will zeigen, was ihr Kampfflugzeug Eurofighter kann. Dazu ist eine Leistungsschau anberaumt, für die sich das Geschwader aus Neuburg ab Montag, 22. September, vorbereitet. Die Luftwaffe hat ein Bürgertelefon für eventuelle Fragen und Beschwerden eingerichtet.

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg hat den Auftrag erhalten, den Eurofighter vorzustellen. „Hierfür ist ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm notwendig“, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. „Dies umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet, Vorübungen in Neuburg und Lechfeld sowie an dem jeweiligen Veranstaltungsort.“ Das Neuburger Geschwader trainiert regelmäßig auch im TRA Allgäu, einem zeitweise reservierbaren Luftraum, der für Militärübungen genutzt werden kann. Die Jets sind deshalb auch regelmäßig über Bad Wörishofen unterwegs.

Die nächsten Übungsflüge sind für Montag, 22. September, geplant, wenn das Wetter mitspielt. Von 9 bis 10 Uhr werde dann am Flugplatz Lechfeld trainiert. Es sei mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen. Für Anliegen und Fragen der Bevölkerung gibt es die Rufnummer 0800/8620730, per E-Mail ist die Luftwaffe für Fragen unter fliz@bundeswehr.org erreichbar.