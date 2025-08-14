Arbeiten an der Wasserversorgung: Trinkwasser muss abgekocht werden

Das Trinkwasser im Bereich der Wasserversorgung Wiedergeltingen (dazu gehören die Gemeindegebiete Amberg und Wiedergeltingen) muss ab Dienstag, 19. August, für rund sieben 7 Tage abgekocht werden. Laut Mitteilung der Gemeinde handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, weil in der Wasserversorgung eine neue UV-Anlage eingebaut wird. Nach dem Einbau müssen die Brunnen nach Vorgabe des Gesundheitsamtes beprobt werden. Deshalb rät das Gesundheitsamt:

Trinken Sie Leitungswasser nur abgekocht.

Lassen Sie das Wasser sprudelnd Aufkochen und dann langsam über mindestens 10 Minuten abkühlen. Die Verwendung eines Wasserkochers ist zu empfehlen.

Nehmen Sie für die Zubereitung von Nahrung, zum Zähneputzen und zum Reinigen offener Wunden ausschließlich abgekochtes Leitungswasser.

Sie können das Leitungswasser für die Toilettenspülung und andere Zwecke ohne Einschränkungen nutzen.

Zur Vorbereitung der Arbeiten muss zudem die Wasserversorgung am Montag, 18. August, ab 22 Uhr für rund vier Stunden unterbrochen werden. (mz)