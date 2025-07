Weiße Nacht in Bad Wörishofen: Picknick, Musik und Tanz unter Sternen

Die Stadt Bad Wörishofen und die aktiven Einzelhändler laden Einheimische und Besucher zu einem zauberhaften Abend unter dem Sternenhimmel ein. Am Donnerstag, 17. Juli, verwandelt sich die Fußgängerzone erneut in eine Kulisse für das beliebte Sommerereignis „Weiße Nacht“.

Wer mitfeiern will, tut dies am besten ganz in Weiß gekleidet, wie es Jahr für Jahr hunderte Gäste machen. Gemeinsam genießen sie dann ein entspanntes Open-Air-Picknick. „Beginnend um 18 Uhr, bietet dieser sommerliche Abend eine perfekte Gelegenheit, sich mit Freunden und Familie zu treffen und eine wunderbare Zeit miteinander zu verbringen“, teilt der Kur- und Tourismusbetrieb mit. Zuletzt waren immer auch Promis wie Patrick Lindner oder Ireen Sheer unter den Gästen.

Icon Galerie 35 Bilder Einmal mehr erwies sich die "Weiße Nacht" in Bad Wörishofen als Besuchermagnet. Tausende Besucher genossen das Fest in der Fußgängerzone, darunter auch Schlagerstar Ireen Sheer.

Das Konzept beruht auf der Idee, dass die Besucher bei einem gemeinsamen Picknick ihre mitgebrachten Speisen und Getränke teilen. Zusätzlich gibt es vor Ort auch Imbissstände und ein Getränkeangebot für diejenigen, die nichts mitbringen wollen.

Gefeiert werden darf bei der Weißen Nacht bis nach Mitternacht

Die Veranstaltung bietet nicht nur die Möglichkeit, kulinarische Kreationen zu teilen, sondern auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm. An verschiedenen Stellen entlang der Fußgängerzone sorgen Musik sowie DJs für gute Stimmung und laden zum Tanzen und Feiern bis Mitternacht ein. (mz)