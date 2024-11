Von Alpaka bis Lamborghini: Worauf Kinder sparen

Der Weltspartag, der traditionell Ende Oktober gefeiert wird, erinnert daran, wie wichtig es ist, finanzielle Vorsorge zu treffen. Ursprünglich wurde er ins Leben gerufen, um Kinder zum Sparen zu motivieren. Die Idee für diesen Tag geht auf den 1. Internationalen Sparkassenkongress im Oktober 1924 zurück, er feiert damit heuer seinen 100. Geburtstag. Grund genug, um einmal in der Sparkasse und der Raiffeisenbank in Pfaffenhausen nachzufragen, was Angestellten und Kindern der Weltspartag bedeutet – und worauf die Kinder sparen.

Für Monika Eisenschmid, normalerweise Privatkundenberaterin in der Sparkasse, ist das Verteilen der Geschenke an die Kinder in der Sparwoche zum Weltspartag ein echtes Highlight. In den vergangenen Jahren hätte sich auch merklich etwas geändert, die Kinder sparen wieder mehr: „Heute hatten wir viele gut befüllte Spardosen!“

Ob dazu auch die des zehnjährigen Adrian und seiner Geschwister Elias (9) und Amelie (5) aus Haupeltshofen gehörten, wird an dieser Stelle zwar nicht verraten, dafür aber, wofür die Kinder ihr Geld zurücklegen. Adrian spart auf ein Moped, Elias denkt schon weiter und will sich einmal ein Auto und ein Haus leisten können, und die kleine Amelie träumt von einem Alpaka. Ihr Vater vermutet mit einem Schmunzeln, dass er wohl schon bald einen Stall bauen muss. Fürs Erste freut sich seine Tochter aber auch über das rosa Plüsch-Alpaka, das sie sich in der Bank ausgesucht hat.

Und schon kommen weitere Kinder, um ihre Spardosen leeren zu lassen: Jonas, der fast 9 Jahre alt ist, wohnt in Breitenbrunn. Er spart auf einen großen Bagger. „Ich bin schon mal Bagger gefahren in Loppenhausen. Das hat mir super gut gefallen“, erzählt er. Auch er mag Alpakas und nimmt sich als Geschenk eines in Form eines blauen Plüschtiers mit. Daneben sind große Puzzlespiele, Kunststoff-Tierfiguren, Kinokarten und für die kleinen Kinder Karussellkarten für „Pfaffenhausen leuchtet“ im Angebot – und natürlich auch Luftballons.

In der Raiffeisenbank stehen die sechsjährigen Zwillinge Luka und Ben und die dreijährigen Sara an der extra aufgebauten Geldsammelstelle an. Beide Buben sparen auf ein Spielzeugauto. Ben findet Lamborghini richtig cool. Und Sara würde sich gerne ein Puppenhaus kaufen, das sie sich schon länger wünscht. Die drei Kinder aus Pfaffenhausen bekamen nicht nur Geschenke, sondern – wie alle Kinder – auch noch eine kostenlose Kugel Eis im Café. Die Schwestern Julia (6) und Karina (9) wohnen in Mattsies. Gerne hätten sie Haustiere, aber ihr Vater erlaubt es nicht. So möchte sich Karina mit ihrem gesparten Geld eine Katze aus Plüsch kaufen und ihre kleine Schwester Julia erklärte: „Ich wünsche mir Meerschweinchen!“ Paulina (8) und ihre Schwester Valentina (5) aus Pfaffenhausen planen längerfristig und wollen sparen, damit sie sich später ein Auto kaufen können. Auch ihre Mutter hat ihnen geraten, über die Jahre eine größere Summe anzusparen.

Noah ist erst zwei Jahre alt und kann noch nicht erzählen, wofür er sparen möchte. Noch organisiert das seine Mama Sabine Zellhuber für ihn. Die Holzklötzchen des Jenga-Spiels hat er sich aber selber ausgesucht. Die braucht er zum Beladen seines Spielzeugkippers. Außer dem Jenga Spiel konnten sich die Kinder auch für das Spiel „4 gewinnt“ entscheiden oder für ein Vogelfutterhäuschen zum Bemalen. Puzzles, Gummibärchen, Mal- oder Backbücher für Kinder waren weitere Sparwochenpräsente.

Sebastian (8) aus Mittelrieden war an diesem Tag mit seiner Oma unterwegs, die in der Bank etwas zu erledigen hatte. Der Bub bekam Luftballons, wie alle anderen Kinder an diesem Tag, obwohl er kein Geld mitgebracht hatte. Das verwahrt er zuhause in einem Sparrahmen, bis er genug beisammen hat, um sich die neuesten Versionen seiner Lieblings-Nintendo-Spiele zu kaufen: Super Mario und Luigi‘s Mansion. Ideen, wofür es sich zu sparen lohnt, haben die Kinder also genug - und offenbar auch Spaß daran.