Süßes, sonst gibt’s Saures: In Markt Wald dürften an Halloween diesmal besonders schöne Kürbisgeister vor den Häusern stehen. In den Vereinsräumen der „Jungen Mannschaft Markt Wald“ konnten Eltern und Kinder nämlich gemeinsam schnitzen. Herausgekommen sind kleine Kunstwerke - und große Halloween-Pläne.

