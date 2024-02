Wertachtal

Haus in Lamerdingen: Wann kommt es zur Versteigerung und wer kann bieten?

Plus Der Häusermarkt ist angespannt. Schnäppchenjäger treibt es daher zu Versteigerungen in die Gerichtssäle. In Kaufbeuren geht es um ein Grundstück in Lamerdingen.

Von Matthias Kleber

Knapp zwei Dutzend Menschen warten im Foyer des Kaufbeurer Amtsgerichts in der Ganghofer Straße, die meisten stehen, einige lehnen an der Wand neben dem Sitzungssaal 1. Es herrscht angespannte Stille. Ein Mann wippt mit dem Fuß, dann kritzelt er etwas in sein Notizheft, ehe sich die Tür zum Verhandlungsraum öffnet - pünktlich um neun Uhr vormittags. Die Wartenden strömen hinein, platzieren sich auf den Stühlen, die im hinteren Bereich des Saals aufgestellt sind. Die Frauen und Männer sind alle wegen ein und desselben Grundes hier: Ein Haus in Kleinkitzighofen kommt unter den Hammer. Es wird versteigert.

Haus in Lamerdingen wird in Kaufbeuren versteigert

Genauer gesagt geht es um ein knapp 850 Quadratmeter großes Grundstück an der Dorfstraße im Lamerdinger Ortsteil. Auf 365.000 Euro ist der Wert des Grundstücks laut gerichtlichem Gutachten dotiert, seit rund fünf Jahren stehe das Haus leer und werde nun "zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft" versteigert. Was das bedeutet, erklärt Elisabeth Kiening, Richterin am Amtsgericht und Pressesprecherin: Versteigerungen zur Aufhebung der Eigentümergemeinschaft geschehen in der Regel, "wenn sich die Miteigentümer nicht über einen Verkauf oder die Verwertung des Grundbesitzes einigen können", berichtet Kiening. Weiter: Sie können "von jedem Mieteigentümer beantragt werden."

