Letzte Warnung vom Jugendrichter für junge Ostallgäuer

Drogen bringen vier Männer vor Gericht

„Ich kann Ihnen allen nur empfehlen, von weiteren Besuchen bei mir abzusehen“, sagte Sebastian Pottkamp, Jugendrichter am Amtsgericht. Seine Worte richtete er an vier Angeklagte im Alter zwischen 17 und 21 Jahren. Die Ostallgäuer standen gemeinsam vor Gericht, weil sie in ein Geflecht aus Drogendelikten verstrickt sind.

Die Anklageschrift umfasste Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz wie unerlaubten Besitz von Marihuana und unerlaubtes gewerbsmäßiges Handeltreiben. Die Vorwürfe bezogen sich stets auf einen oder gleich mehrere der Angeklagten. Wie ein Marktoberdorfer Polizist aussagte, sind sie Mitte März vergangenen Jahres einer Streife aufgefallen. Sie hätten sogleich versucht, vor der Polizei wegzurennen, seien jedoch gefasst worden. Bei der Kontrolle wurden schließlich 43 Gramm Marihuana sichergestellt. Bis in den Sommer hinein wurden bei weiteren Kontrollen Betäubungsmittel gefunden. Die vier Angeklagten, die allesamt einschlägige Einträge im Strafregister haben, gaben die Taten zu.

2600 Euro lagen in einem Auto, doch das Geld wollte keiner haben

Im Zuge der Ermittlungen wurden einige Gegenstände sichergestellt: Marihuana, Tabletten, Smartphones, ein Springmesser und eine Käsereibe mit Marihuana-Spuren. In einer Tiefgarage seien in einem Auto 2600 Euro entdeckt worden. Auf dieses Geld erhob keiner der Angeklagten Anspruch. Jedoch forderten sie ihre Smartphones zurück. Nach Aussagen eines Polizeibeamten sind bei der Prüfung keine weiteren Hinweise auf Drogengeschäfte entdeckt worden.

Eine Mitarbeiterin der Jugendgerichtshilfe teilte mit, dass bei den Volljährigen eine Reifeverzögerung entweder nicht ausgeschlossen oder gar anzunehmen sei. Deshalb sollten alle – wie der 17-jährige Angeklagte – nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Daran orientierte sich der Vorsitzende. Zwei Angeklagte (17 und 21), die er als schwierigere Fälle bezeichnete, wurden zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte vier Wochen Dauerarrest gefordert und dabei mit der Rückfallgeschwindigkeit argumentiert. Die anderen beiden im Alter von 19 und 21 Jahren müssen in einen dreitägigen Kurzarrest.

Alle haben Suchtberatungsgespräche als Auflage. Bis auf den 17-Jährigen, der kein Einkommen hat, tragen die Angeklagten die Kosten des Verfahrens. Da alle auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.