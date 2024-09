Wer seinen Bürgermeistersessel räumt

Am Sonntag, 8. März 2026, ist es wieder so weit: Die Wählerinnen und Wähler dürfen entscheiden, wer in den nächsten sechs Jahren die Kommandos in den Rathäusern geben soll. Knapp eineinhalb Jahre also noch – zu früh, um schon Personalentscheidungen zu treffen? Nein, sagte sich Mindelheims amtierender Bürgermeister Stephan Winter und gab jüngst bekannt, bei der nächsten Kommunalwahl nicht mehr als Kandidat seinen Hut in den Ring zu werfen. Und auch einen „Wunschkandidaten“ als möglichen Nachfolger hat die Mindelheimer CSU schon parat: Michael Schindler, der seit rund einem Jahr als Kämmerer für die Finanzen der Stadt zuständig ist. Der 33-jährige Diplom-Verwaltungswirt stammt aus der Nähe von Rosenheim und lebt seit 2013 mit seiner Frau in Dirlewang. Das Paar hat zwei Kinder. Bislang ist offen, wer in Mindelheim außer CSU-Kandidat Schindler noch für das Bürgermeisteramt kandidieren will.

