Wo und wann es im Wertachtal weihnachtet

Auch wenn noch einige Tage Zeit sind - die Vorbereitungen auf die Vorweihnachtszeit laufen längst auf Hochtouren. Schon jetzt sind die Termine in den Orten im Wertachtal weitgehend fix. Der Weihnachtsmarkt in Türkheim findet an den ersten beiden Adventswochenenden jeweils von 15 bis 20 Uhr statt. Schon zum 35. Mal wird die Türkheimer Ortsmitte zu einem der beliebtesten und angesichts des historischen Umfelds wohl auch einer der schönsten Weihnachtsmärkte in der Region. Es gibt einen Nikolauseinzug, Stockbrot, Adventskalender und ein Nostalgie-Karussell. Am Samstag, 30. November, eröffnet Bürgermeister Christian Kähler um 16 Uhr gemeinsam mit dem Orchesterverein den Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz. Am Sonntag, 1. Dezember, eröffnen die Kinder der Musikschule um 15 Uhr den Markt, um 16.15 Uhr tritt der Türkheimer Kinderchor aus, gefolgt vom Irsinger Musikverein (17 Uhr) und den Angelhorner Alphornbläsern um 19 Uhr.

Am Samstag, 7. Dezember, wird der Markt um 16 Uhr eröffnet, um 17 Uhr tritt „Querblech“ auf, um 18 Uhr dann der Rentnerstammtisch und um 19 Uhr wartet die Feuershow „Acrobatica-Fantastica – Firefly´s“. Am Sonntag, 8. Dezember, geht es um 15 Uhr los, um 17 Uhr tritt das Freie Orchester des Vereins „Kulturlawine Buchloe“ auf und um 18.30 Uhr werden die Gewinner der Tombolaverlosung bekannt gegeben.

Auch wenn in Ettringen kein zentraler Weihnachtsmarkt stattfindet, ist im Ort und den Ortsteilen eine Menge geboten: Am Sonntag, 1. Dezember, ab 15 Uhr, lädt der Veteranen- und Reservistenverein Ettringen zu „Nikolaus am Facklerhaus“ (Kapellenstraße 26), wo sich der Nikolaus gegen 16 Uhr einfindet. Die musikalische Umrahmung wird von der Jugendkapelle Ettringen gestaltet. Am Sonntag, 15. Dezember, um 15 Uhr wartet der „ Adventliche Hoigata“ mit dem Holzbläserensemble Ettringen im Kellerberg. In Siebnach findet am Freitag, 6. Dezember, der Nikolauseinzug der Siebnacher Vereine mit kleinem Weihnachtsmarkt am Gasthaus Kreuz. Die Fans der beliebten Krippenausstellung in Traunried müssen bis zum nächsten Advent warten, in diesem Jahr ist nichts geplant.

In Markt Wald findet der beliebte Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, von 18 bis 23 Uhr statt. Am Sonntag, 8. Dezember, von 16 bis 22 Uhr, sehnen die Kinder den Nikolaus-Einzug um 18 Uhr herbei. Die „Nacht der Lichter“ in der Pfarrkirche findet am Sonntag, 24. November, um 18.30 Uhr statt. Musikalisch sorgen das Harfenensemble Markt Wald und die Gruppe „Vielsaitig und mehr“ für vorweihnachtliche Stimmung.

In Wiedergeltingen führt der Bürgerverein Wiedergeltingen am Samstag, 30. November, von 16 bis 21 Uhr, wieder seinen Adventsmarkt durch. Um ca. 17 Uhr zieht der Nikolaus ein, begleitet von einer Abordnung des Musikverein Wiedergeltingen. Auch heuer gibt es wieder eine Öffnung des Wiedergeltinger Adventskalenders mit 24 Türchen und schönen Gewinnen, die auf die Besucher des Adventsmarktes warten. Eine Reihe von Ausstellern bieten selbst hergestellte Waren zum Verkauf an.

In Amberg findet der Weihnachtsmarkt der Vereine am Samstag, 14. Dezember, in der Frühlingstraße beim Musiker- und Schützenheim statt. Um 14 Uhr wird der Weihnachtsmarkt mit Kaffee und Kuchen im Schützenheim eröffnet. Die Vereine versorgen die Besucher an verschiedenen Buden im Freien mit Speisen und Getränken. In der Turnhalle des Rathauses verkaufen verschiedene Aussteller ihre Werke.

In Rammingen findet kein zentraler Weihnachtsmarkt statt. Der Nikolauseinzug des Musikvereins Rammingen findet am Sonntag, 1. Dezember, statt. Treffpunkt ab 17 Uhr an der Frauenkapelle, für Essen und Getränke ist gesorgt. Ab ca. 18 Uhr wird der Nikolaus vor der Frauenkapelle in Oberrammingen zu den Kindern sprechen und Geschenke verteilen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Jugendkapelle Rammingen. Der Christbaumverkauf beginnt ab Mittwoch, 27. November, jeweils von 9 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12.30 bis 17 Uhr bei Petra Waltenberger (Hauptstraße 105), am Samstag und Sonntag mit Glühwein, Würstlstand und einem Streichelzoo für die Kleinen. Die Spenden gehen an den Schwimmverein Rammingen und das Familienpflegewerk Unterallgäu. Am Sonntag, 8. Dezember, um 14.30 Uhr, stimmen die Alphornbläser auf die Weihnachtszeit ein.