Motorradfahrer stützt auf nasser Straße

Am frühen Mittwochabend ereignete sich im Ortskern von Rummeltshausen ein Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der Motorradfahrer fuhr auf der Günzer Straße in Richtung Ortsstraße. In der einsetzenden Dämmerung und bei nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Er schlitterte gegen einen Pkw, der gerade in die Günzer Straße einbog. Sowohl am Motorrad als auch am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 600 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.(mz)

