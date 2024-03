Beim Bockbierfest gab es Tipps, wie sich Stadträte locker machen können

Musiker und Schützen in Westernach bieten Starkbier, Musik und viel Humor. Die Gäste amüsieren sich prächtig.

Wenn in Westernach der Musikverein aufspielt, greift schnell Gemütlichkeit um sich. So auch beim traditionellen Bockbierfest, das Musikanten und Schützen in gewohnter Manier veranstalteten. Die Starkbierprobe lockte wieder viele Gäste an, die Bock auf Bock hatten. Kiva Kremer und ihre Schwester Kimberly Schepers etwa waren sogar aus Köln angereist.

Beim Bockbierfest gab es Wiesn-Atmosphäre in Westernach

Ein Hauch von Wiesn-Atmosphäre wehte durch den Saal, als dritter Bürgermeister Roland Peter mit drei Schlägen das erste Fass des süffigen Gerstensaftes anstach, unüberhörbar verkündete „O'zapft is!“ und mit den Vorsitzenden Florian Schneider (Musikverein) und Michael Preisinger (Schützenverein) auf ein gutes Gelingen des Festes anstieß.

Die Schwestern Kiva Kremer und Kimberly Schepers waren aus Köln angereist, um in Westernach Wiesn-Atmosphäre zu schnuppern. Foto: Franz Issing

Wie bei Bockbierfesten in Westernach üblich, ging auch ein buntes Programm mit Tombola, Sketch und Ratespiel über die Bühne. Erraten werden musste bei einem Tippspiel unter anderem „Wie viele Kilogramm Pommes wurden beim Starkbierfest 2023 verbraucht“? Die Schätzungen reichten von 65 Kilo bis drei Tonnen. Dominik Eberhard aus Westerheim tippte auf 342 Kilo und lag damit mit nur 1000 Gramm daneben. Wer bei der Tombola das große Los zog, durfte sich auf eine vom Abgeordneten Stephan Stracke gesponserte Reise nach Berlin freuen.

Die Musiker in Westernach spielten ein "Flolied" für die drei Florians

„Grüß Gott ihr Freunde, es ist so schön bei euch“, versicherten die Musikanten ihren Gästen. Die fühlten sich ebenso geehrt, wie die drei Florians, namens Dolp, Schneider und Vogt, die von der Musikkapelle mit einem „Flolied“ überrascht wurden. Mit dem „Andulka-Marsch“ und einem Minikuchen gratulierten die Instrumentalisten ihrem Dirigenten Michael Herles, der seit einem Jahr den Taktstock schwingt.

Schließlich sorgten zwei schlaue Protagonisten mit einem lustigen, aber durchaus ernst gemeinten Sketch dafür, dass die Lachmuskeln des Publikums gehörig strapaziert wurden. So schmeckte Alfred Schneider das Inkrafttreten des neuen Cannabis-Gesetzes zum 1. April absolut nicht. „Deutschland spinnt“ fand er und palaverte „Wenn ganz Deutschland kifft, ist die schlechteste Regierung nicht minder schlimm“. Sein jüngerer Gegenspieler, Florian Schneider verteidigte den Anbau und Konsum von Cannabis. Urplötzlich sah man sich dabei ins Mindelheimer Rathaus versetzt, wo auch bildlich auf einer Leinwand scherzhaft resümiert wurde: „Wenn jeder Stadtrat sich einen Joint reinzieht, werden die Sitzungen viel lockerer.“