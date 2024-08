Hubschrauber im Einsatz: 15-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Am Freitagnachmittag hat es bei Westernach in Richtung Oberrieden einen Unfall gegeben, bei dem ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Laut einem Polizeisprecher sind ein Auto und ein Mofa zusammengestoßen, nachdem der 15-jährige Mofafahrer vermutlich die Vorfahrt des Pkws missachtet hatte. Der Jugendliche sei bei dem Unfall schwer verletzt worden, so der Polizeisprecher weiter. Er sei aber nicht in Lebensgefahr. Der Hubschrauber brachte den 15-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (mz)

