Vom Schmerz zur Stärke: Wie sich eine Allgäuerin nach dem Suizid ihres Sohnes in ein neues Leben kämpfte

Mindelheim/Westerheim

Wie sich Pam Metzeler nach dem Suizid ihres Sohnes in ein neues Leben kämpfte

Nach einem unvorstellbaren Verlust schöpft die Unterallgäuerin Kraft, indem sie sich für andere starkmacht und sich deutschlandweit für Suizidprävention einsetzt.
Von Melanie Lippl
    Pam Metzeler zweites Buch handelt davon, wie sie nach dem Suizid ihres Sohnes Timo wieder Freude am Leben finden konnte. Foto: Melanie Lippl

    „Wie kannst du lachen, wenn dein Kind tot ist?“, fragen die einen. „Wieso heulst du denn jetzt, zwei Jahre nach seinem Tod, immer noch?“, die anderen. Mit beiden Vorwürfen ist Pam Metzeler nach dem Suizid ihres Sohnes Timo konfrontiert worden. Sie versuchte, sich von den Erwartungen der Gesellschaft freizumachen, ihren eigenen Weg zu gehen nach einem Ereignis, das mit nichts im Leben zu vergleichen ist. Das eigene Kind verlieren. Und dann noch so plötzlich und auf diese Weise. „Heute bin ich eine der wenigen Angehörigen, die sagen kann: Mir geht’s gut.“ Zum Welttag der Suizidprävention am 10. September hat sie mit uns über ihren Weg aus dem Dunkel gesprochen und darüber, wie es dazu kam, dass sie sich heute deutschlandweit in verschiedenen Organisationen engagiert, um Selbsttötungen zu verhindern.

