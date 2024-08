„Spitzt sich wieder zu“: Im Unterallgäu kommen deutlich mehr Geflüchtete an

Zuletzt war öfter zu lesen und zu hören, dass Unterkünfte für Geflüchtete weniger genutzt werden oder gar leer stehen, wie es in Memmingen der Fall war. Auch in der Notunterkunft Bad Wörishofen wohnten deutlich weniger Menschen als noch vor ein paar Monaten. Allerdings ändert sich die Lage derzeit wieder. „Das Migrationsgeschehen im Landkreis Unterallgäu spitzt sich wieder zu“, teilt die Ausländerbehörde am Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Davon ist auch Bad Wörishofens Notunterkunft betroffen.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis