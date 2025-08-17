Aufmerksamer Zeuge löscht brennenden Lkw auf Parkplatz an der A96

Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer hatte seinen Sattelzug am Freitagabend auf dem Parkplatz Wertachtal-Süd an der A96 abgestellt, um dort seine Ruhezeit zu verbringen. Wegen eines technischen Defekts begann das Fahrzeug im Frontbereich zu brennen. Ein aufmerksamer Zeuge war sofort mit Wasserflaschen und einem Feuerlöscher zur Stelle und konnte die offenen Flammen eindämmen. Am Sattelzug entstand laut Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86879 Wiedergeltingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sattelschlepper Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis