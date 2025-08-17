Icon Menü
Wiedergeltingen: Aufmerksamer Zeuge löscht brennenden Lkw auf Parkplatz an der A96

Wiedergeltingen

Am Sattelschlepper entstand beträchtlicher Schaden, verletzt wurde aber niemand.
Von Ulf Lippmann
    Ein brennender Lastwagen hat am Freitagabend die Polizei beschäftigt.
    Ein brennender Lastwagen hat am Freitagabend die Polizei beschäftigt. Foto: Jens Büttner/dpa

    Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer hatte seinen Sattelzug am Freitagabend auf dem Parkplatz Wertachtal-Süd an der A96 abgestellt, um dort seine Ruhezeit zu verbringen. Wegen eines technischen Defekts begann das Fahrzeug im Frontbereich zu brennen. Ein aufmerksamer Zeuge war sofort mit Wasserflaschen und einem Feuerlöscher zur Stelle und konnte die offenen Flammen eindämmen. Am Sattelzug entstand laut Polizei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)

