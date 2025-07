Bernd Stapfner führt weiter die CSU Wiedergeltingen

Die Neuwahl des Vorstandes stand satzungsgemäß bei der CSU in Wiedergeltingen an. Der bisherige 2. Vorsitzende Anton Weißenhorn steht aus privaten und beruflichen Gründen für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung, zu seinem Nachfolger wurde Josef Ritter (jun.) einstimmig gewählt.. Einstimmig wiedergewählt wurden auch: Bernd Stapfner (Vorsitzender), Sandra Reiter (Schatzmeisterin), Michael Gaigl (Digitalbeauftragter) und Hubert Ritter als Schriftführer. Beisitzer sind Ludwig Schweinberger, Kevin Lochbrunner, Alois Karl, Joachim Köck, Ignaz Schmid, Jakob Kindlmann und Hubert Högg. Die kommende Kommunalwahl stand im Fokus. Es bestehe Einigkeit, dass CSU in Wiedergeltingen „mit der Freien Wählervereinigung in Wiedergeltingen zusammenarbeiten möchte“, so Stapfner. Auf dem Foto (von links): MdL Peter Wachler, Josef Ritter (jun.), Sandra Reiter, Michael Gaigl, Bernd Stapfner. Es fehlen Hubert Ritter sowie die Beisitzer.

