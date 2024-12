Besucherrekord beim Adventsmarkt des Bürgervereins Wiedergeltingen: Insbesondere für junge Familien mit kleinen Kindern wirkt diese Veranstaltung immer wieder wie ein Besuchermagnet. Der heilige St. Nikolaus erzählte den Kindern nach seiner Ankunft am Festplatz eine kleine Geschichte und verteilte mehr als 100 Päckchen an die Kinder. Untermalt wurde der Einzug des Nikolaus durch weihnachtliche Musik des Musikvereins Wiedergeltingen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Verlosung der Geschenke, die sich hinter den 24 Türchen des Adventskalenders verbargen. Der Elternbeirat des Kindergartens St. Nikolaus und der Schützenverein sorgten für das leibliche Wohl, die Aktiven der Faschingsgrade Geltelonia hatten Plätzchen gebacken. Im Schützenheimes boten zahlreiche Aussteller ihre selbstgefertigten Waren zum Verkauf an.

