Er ist der Herausforderer – Fritz Hessel will auch Bürgermeister in Wiedergeltingen werden

Es tut sich etwas in der Wiedergeltinger Politik: Erst vor wenigen Wochen gab der Bürgerverein Wiedergeltingen seinen Kandidaten bekannt, der Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters Norbert Führer werden soll. Schon damals gab es die Vermutung, dass Sebastian Kugelmann einen Herausforderer bekommen könnte – nun steht fest, wer es ist. CSU und Freie Wähler schicken einen gemeinsamen Kandidaten ins Rennen.
Wiedergeltingen
