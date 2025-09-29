Icon Menü
Wiedergeltingen: Dieser Allgäuer will hier Bürgermeister werden

Wiedergeltingen

Er ist der Herausforderer – Fritz Hessel will auch Bürgermeister in Wiedergeltingen werden

CSU und Freie Wähler stellen ihren Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Wiedergeltingen vor. Wer ist er – und welche Projekte will er angehen?
Von Leonie Küthmann
    • |
    • |
    • |
    Nächster Bürgermeisterkandidat in Wiedergeltingen: Unser Foto zeigt von links Dr. Josef Ritter, Sandra Reiter, Fritz-Philipp Hessel, Ludwig Schweinberger und Johann Menhofer.
    Nächster Bürgermeisterkandidat in Wiedergeltingen: Unser Foto zeigt von links Dr. Josef Ritter, Sandra Reiter, Fritz-Philipp Hessel, Ludwig Schweinberger und Johann Menhofer. Foto: Leonie Küthmann

    Es tut sich etwas in der Wiedergeltinger Politik: Erst vor wenigen Wochen gab der Bürgerverein Wiedergeltingen seinen Kandidaten bekannt, der Nachfolger des amtierenden Bürgermeisters Norbert Führer werden soll. Schon damals gab es die Vermutung, dass Sebastian Kugelmann einen Herausforderer bekommen könnte – nun steht fest, wer es ist. CSU und Freie Wähler schicken einen gemeinsamen Kandidaten ins Rennen.

