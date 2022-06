Für Raser wird es ernst

Plus Wiedergeltingen ergreift Maßnahmen, weil im Ort zu schnell gefahren wird. Künftig wird es schnell teuer.

Vor der Wiedergeltinger Grundschule wird regelmäßig besorgniserregend zu schnell gefahren. Die Gemeinde kann das mit Zahlen belegen. Doch nicht nur dort wird Rasern nun der Kampf angesagt.