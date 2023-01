Im Allgäuer Pokerclub wird nur um Ruhm und Ehre gepokert

Der Allgäuer Pokerclub wächst nach dem Umzug von Buchloe nach Wiedergeltingen immer weiter. Woran liegt das?

Mitglieder händeringend gesucht: Das ist das Motto einiger Vereine. Ob es Nachwirkungen der Pandemie sind, oder sich ganz allgemein der Zeitgeist wandelt – Mitgliederschwund ist kein seltenes Phänomen, gerade Posten mit Verantwortung sind nicht gerade heiß begehrt. Der Allgäuer Pokerclub hingegen, der sich selbst als Sportverein sieht, zählt 70 Mitglieder aus einem großen Einzugsgebiet, wächst immer weiter und musste darum sogar kürzlich in ein größeres Domizil in Wiedergeltingen ziehen. Wie Ehrenvorsitzender Olaf Dohn erklärt, kommt das nicht von ungefähr.

Bei den Spielabenden in Wiedergeltingen sind alle willkommen, die gerne Poker spielen

Dohn hat den Posten als Vorsitzender nach neun Jahren abgegeben, weil er Platz machen wollte für jüngere Leute. Seit 2020 ist das Gründungsmitglied des Allgäuer Pokerclubs jedoch Ehrenvorsitzender und kümmert sich intensiv um Werbung und Mitglieder-Akquise. Er versucht auf die Zielgruppe zuzugehen – also auf alle, die gern Poker spielen.

Die Aussicht auf den großen Reibach scheidet als Lockmittel übrigens aus, da ohne Geldausschüttung gespielt wird. Dem Sieger der regelmäßigen Turniere blühen nur Ruhm und Ehre. Um neue Mitspieler zu gewinnen, schreibt Dohn seit Jahren auch regelmäßig Leute auf Facebook an. So habe sich der Pokerclub, der seinen Ursprung in Buchloe hat, ein großes Netzwerk aufgebaut.

Dieses zu pflegen, sei laut Dohn ebenso wichtig. Er gratuliere Mitgliedern zum Geburtstag, informiere regelmäßig über anstehende Events, halte die Homepage immer aktuell. „Und das Ganze sehr, sehr intensiv“, erklärt der Lindenberger.

Beim Poker lernen die Spieler aus Erfahrung dazu

Täglich investiere er dafür Zeit. Da er vor dem Ruhestand im Vertrieb tätig war, sei Akquise und Marketing für ihn kein Neuland.

Auch während der Lockdowns sei der Kontakt zu den Mitgliedern nicht abgerissen. „Während der Pandemie haben wir zusätzliche Online-Poker-Formate angeboten“, sagt Dohn. Damit konnte der Verein den Spielerinnen und Spielern etwas anbieten – und sie so bei der Stange halten.

Einige Vereine haben sich ebenfalls virtuelle Treffen oder Proben überlegt, doch bei vielen ruhte das Vereinsleben auch gänzlich. Ein klarer Vorteil des Pokerclubs liegt aber wohl in der Natur des Vereins: Die Mitglieder können alle 14 Tage ihrem Hobby nachgehen, ohne viel für den Verein leisten zu müssen. „Spaß wollen wir alle haben, aber keine Arbeit“, sagt Dohn.

Er spreche aus Erfahrung, war er doch selbst viele Jahre beim Buchloer Spielmannszug. Dafür müsse man auch zu den Proben erscheinen und üben. „Das muss man mögen“, meint Dohn.

Beim Poker lerne man durch Spielerfahrung dazu, die Mitglieder müssen sich jedoch nicht vorbereiten. Auch haben sie keine festen Verpflichtungen: Entweder man meldet sich an und kommt oder eben nicht. Das treffe wohl den Zahn der Zeit.